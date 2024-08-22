Kentin tüm dinamikleri ile diyalog halinde olarak, birlik ve beraberlik içerisinde şehrin yeniden ayağa kalkması adına gerek masada gerekse de sahada aktif çalışmalarını sürdüren KMTSO, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Mustafa Buluntu, Yönetim Kurulu Üyeleri Bünyamin Dokumacı, Sadi Kır ve Genel Sekreter Yunus Atmalı’dan oluşan KMTSO heyeti, kuzey ilçelerinin kaymakamlarını, belediye başkanlarını ve ticaret ve sanayi odası başkanlarını ziyaret etti.

KAYMAKAM, BELEDİYE BAŞKANLARI VE TSO BAŞKANLARI ZİYARET EDİLDİ

Elbistan’da Kaymakam Muhammet Fatih Demirel, Belediye Başkanı Erkan Gürbüz ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Paksoy; Afşin’de Kaymakam Muammer Sarıdoğan, Belediye Başkanı Koray Kıraç ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can; Göksun’da Kaymakam Ömer Faruk Duman ile Belediye Başkanı Selim Cüce; Ekinözü’nde Kaymakam Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkanı Harun Vicdan; Nurhak’ta ise Belediye Başkanı İlhami Bozan’a ziyaret gerçekleştirildi. Görüşmelerde ilçelerin ticaret ve sanayi alanındaki gelişim potansiyeli üzerine önemli istişarelerde bulunulurken, bölgesel kalkınma ve sürdürülebilir ekonomik büyüme adına atılacak adımların önemi vurgulandı.

“İLÇELERİMİZİN GENEL DURUMU HAKKINDA GÖRÜŞMELER YAPTIK”

Ziyaretleri değerlendiren KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, ilçelerin genel durumu hakkında istişareler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: “Bugün, Ticaret ve Sanayi Odası olarak yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte kuzey ilçelerimize ziyaret gerçekleştirdik. Göksun'dan başlayarak Göksun, Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta önemli temaslarda bulunduk. Hem bölgemize yapılan yatırımlar hem de ilçelerimizin genel durumu hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Ticaret ve Sanayi Odası olarak, belediye başkanlarımıza ve kaymakamlarımıza elimizden gelen desteği sunacağımızı ve üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi belirttik.”

“ZİYARETLER, BÖLGESEL KALKINMA İÇİN OLDUKÇA ÖNEM TAŞIYOR”

Gezi oldukça verimli geçti ve ilçelerimizin mevcut durumunu yakından görme fırsatı bulduk. Aynı zamanda Elbistan ile Afşin Ticaret ve Sanayi Odalarımızı da ziyaret ederek iş dünyasının durumunu değerlendirdik. Mevcut tabloya baktığımızda, bu bölgelerde daha ciddi gelişmelere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Özellikle Elbistan'da da benzer bir durum söz konusu. Bu bölgelerdeki rezervlerin bir an önce belirlenip, iş hayatının canlandırılması gerekiyor. Bu ziyaretler, hem ilçelerimizdeki yerel yönetimlerle ilişkilerimizi pekiştirmek hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla büyük önem taşıyor. Odamız, iş dünyası ile kamu arasında köprü oluşturarak, bölgedeki ekonomik dinamizmi artırmak için çalışmalarına devam edecektir.”