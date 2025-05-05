Kocaeli Büyükşehir ekipleri, bir hafta boyunca şehrin çeşitli noktalarındaki yürüyen merdivenlerin bakımını gerçekleştirecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki üst geçitlerde yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakım ve onarım çalışmalarını eksiksiz bir şekilde yerine getiriyor. Bu kapsamda bu hafta ve önümüzdeki haftanın ortasına kadar köprü ve diğer yerlerde bulunan 10 noktada yürüyen merdivenlerin bakımı gerçekleştirilecek.

YAYA GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan üst geçitler, kent içi ulaşımda vatandaşların kullanımı için büyük önem arz ediyor. Bu üst geçitlerde hizmet veren yürüyen merdiven ve asansörler; özellikle yaşlı, engelli ve hasta vatandaşların günlük hayattaki ulaşım konforunu arttırıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenli ve konforlu bir şekilde yürüyen merdiven ve asansörleri kullanabilmesi amacıyla Kocaeli genelindeki tüm noktalarda yürüyen merdiven ve asansörlerin periyodik bakımlarını yapıyor.

BAKIM YAPILACAK YÜRÜYEN MERDİVENLER

Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü ekipleri; Necmettin Erbakan Köprüsü, Turgut Özal Köprüsü, Adnan Menderes Köprüsü, Mimar Sinan Köprüsü, KOÜ Umuttepe Köprüsü, Umuttepe Hastane, Çayırova Köprüsü, Malkoçoğlu Mehmet Bey Köprüsü, Bilim Merkezi ve SEKA Kâğıt Müzesi yürüyen merdivenlerinde bakım çalışması yapılacak. Genellikle akşam saatlerinde yapılacak bakım çalışmalarında yürüyen merdivenler yaklaşık 4 saat hizmet veremeyecek.