İSTANBUL (AA) - Koçtaş, mağazalarındaki deneyim alanları ve geniş ürün yelpazesiyle müşterilerine alışveriş sürecinde konforlu bir deneyim sunmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Her Evde Moda!" sloganıyla yaşam alanlarını güzelleştirmeye odaklanan Koçtaş, müşterilerine alışveriş sırasında ilham verici ve pratik çözümler sunan deneyim alanlarıyla hizmet veriyor.

Bu alanlarda müşteriler, ürünleri yakından inceleme ve uzman desteği alma imkanı bulurken, çocuklar için tasarlanan özel oyun köşeleri ise ailelerin daha rahat alışveriş yapmasına yardımcı oluyor.

Koçtaş mağazaları, Koçtaş Mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden geniş ürün seçenekleri ve profesyonel hizmetler sunarak evlerini güzelleştirmek isteyen müşterilerine çözüm sağlıyor.

Montaj ve nakliye hizmetleriyle müşteri deneyimini daha konforlu hale getiren Koçtaş, satın alınan ürünlerin hızlı ve güvenli teslimatını sağlarken, uzman ekipleriyle montaj desteği de sunuyor.

Mutfaktan mobilyaya, aydınlatmadan dekorasyona, banyo çözümlerinden bahçe ve hobi ürünlerine kadar geniş ürün gamına sahip olan Koçtaş, modern, şık ve fonksiyonel tasarımları müşterilerine ulaştırmaya devam ediyor.

Koçtaş, kaliteli ve estetik çözümleri ulaşılabilir fiyatlarla sunarak, ev geliştirme sektöründe fark yaratmayı sürdürüyor.