Kahramanmaraş’ta silahlar ele geçirildi, firariler yakalandı!
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, il merkezine kaçak sigara getirdiği tespit edilen tırlara yönelik gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda, farklı markalarda 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Aynı tarihte Elbistan KOM Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda ise, 13 adet farklı markalarda gümrük kaçağı cep telefonu ile 3 adet cep telefonu aksesuarı/emtia ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar kapsamında toplam 10 şüpheli şahıs hakkında, 5607 ve 5809 Sayılı Kanunlara Muhalefet suçları çerçevesinde adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.