Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonunda saldırı düzenlendi.

Rus medyasına göre konser öncesi, ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş en az 3 kişi salona girdi ve insanların üzerine ateş açtı.

Saldırıda onlarca kişinin öldüğü açıklanırken en az 100 kişi ise yaralandı.

Salondan 100 kişinin tahliye edildiği ancak salonda kalan kişilerin olduğu bilgisi paylaşıldı.



Moskova'daki havalimanlarında ve tren istasyonlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

"Saldırı bir terör eylemi"

Saldırının ardından binada patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.

Rus medyası, binanın çatısının çöktüğünü yazdı.

Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov, başkentte konser salonuna yapılan terör saldırısını ele almak için bir görev gücü kurduklarını duyurdu.

70'ten fazla ambulans ve Rus özel kuvvetleri olay yerine sevk edildi.

Moskova'da mobil iletişimde sıkıntılar yaşandığı bildirildi.

Rus Kamu Denetçisi Moskalkova, saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi.

Moskova'daki tüm ekinlikler iptal edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm dünya Moskova'daki "terör Eylemini" kınamalı açıklamasını yaptı.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, bu hafta sonu Moskova'daki tüm spor, kültürel ve diğer halka açık etkinlikleri iptal etmeye karar verdiğini duyurdu.

Rus Dışişleri, “Beyaz Saray, Moskova'daki terör saldırısına Ukraynalıların karıştığına dair herhangi bir belirti görmediğini söyledi. Bu sonuçlara neye dayanarak varıyor?” açıklamasını yaptı.