Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir ticari araç, yol kenarındaki apartmanın giriş boşluğuna uçtu. Olay anında düşüş noktasında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Yıldızevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş yukarı seyir halinde olan bir ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol ile apartman arasında istinat duvarı bulunmaması nedeniyle yaklaşık 4 metrelik yükseklikten apartmanın giriş boşluğuna düştü.

Çevrede büyük bir gürültüyle yankılanan kaza sonrası vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dikkatli bir şekilde çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, hurdaya dönen araç vinç yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı.