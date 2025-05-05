DOSD Meram Spor Kulübü’nün özel sporcuları, ilk kez katılım sağladıkları Konya Özel Sporcular Kulüpler Yüzme İl Şampiyonası’ndan önemli başarılarla döndüler. Toplamda 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak hem kulüp tarihine geçti.KONYA (İGFA) - Meram Belediyesi tarafından yakın zaman önce kurulan ve tamamı downsendromlu bireylerden oluşan DOSD Meram Spor Kulübü, ilk kez katılım sağladığı Konya Özel Sporcular Kulüpler Yüzme İl Şampiyonası’ndan umut verici başarılarla döndüler.

3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Konya Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen şampiyonada, kulüp sporcuları toplamda 4 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak hem kulüp tarihine geçti hem de spor camiasından takdir topladı.

Kulüp sporcularından Esra Asude Yıldırım, yarıştığı 50 metre sırtüstü, 100 metre sırtüstü ve 50 metre serbest kategorilerinde 3 farklı stilde Konya Şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı. Hasan Erkam Çayır ise 50 metre serbestte Konya Şampiyonu olurken, 50 metre sırtüstü kategorisinde Konya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.Bu sonuçlarla birlikte DOSD Meram Spor Kulübü, tarihinde ilk kez yüzme branşında madalya kazanma başarısı gösterdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, özel turnuvaya katılan tüm özel sporcuları, onların başarısında önemli pay sahibi olan antrenörlerini ve kulüp yönetimini kutladı.

DOSD Meram Spor Kulübü, sadece bir spor kulübü değil; özel bireylerimizin hayata katıldığı, özgüven kazandığı ve başarıyla tanıştığı çok değerli bir proje olduğunu belirterek, "Yüzme branşında ilk kez yarışarak madalyalar kazanmaları hepimiz için büyük bir gurur kaynağı. Bu başarılar, özel sporcularımızın da disiplinle, azimle ve sevgiyle neler başarabileceğini açıkça ortaya koyuyor. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini yürekten kutluyorum" dedi.