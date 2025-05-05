Konya'nın Karatay ilçesinde bir binada meydana gelen patlamada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.
Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesinde 4 katlı binanın 3. katında, doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 1'i ağır 12 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaşanan patlama nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Mahallede bulunan binaların camları patlarken park halindeki araçlar büyük hasar aldı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın kontrol altına alındı.