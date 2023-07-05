Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde Çetin B. (46) idaresindeki 06 FK 7842 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken önüne fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, istinat duvarını aşarak yaklaşık 5 metre yükseklikte aşağı düştü. Kazada sürücü ile birlikte Fadime Halaç (38), Ö.H (7), A.K (1), S.H (16), Ali Halaç (23) yaralanırken, 21 yaşındaki ev hanımı Ayşe Koyuncuoğlu kaldırıldığı Elbistan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

