Kıraç, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Afşin’in önemli projelerle ayağa kaldıracağını söyledi.

Cumhur İttifakı Afşin Belediye Başkan Adayı Koray Kıraç’ın seçildiğinde yapacağı projeler şu şekilde;

AFŞİN BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI

6 Şubat depremleri ile yıkılan Afşin Belediye binası için fidanlık arazisinde ayrılan revize alana; yatay mimariye uygun, modern, kendi enerjisini üreten, çevreci belediye binasının bir an önce projelendirip inşa edilmesi sağlanacaktır. Yeni yapılacak binamızın çatışına Çatı GES kurularak çevreci, kendi enerjisini üreten modern bir belediye binasına kavuşacağız. Ayrıca bu bina içerisine yapılacak 400 kişilik modern tiyatro, konser ve nikah salonları ile de Afşinimizin ihtiyaçlarına kısa sürede çözüm sağlayacağız” dedi.

AFŞİN ENGELSİZ KAFE: DOWN SENDROMLU VE OTİZMLİ ÇOCUKLAR MERKEZİ

Down Sendromlu veya Otizmli özel çocuklarımız için Afşin’deki parklarımızdan birinde kafe ve eğitim merkezi kuracağız. Bu özel çocuklarımıza merkez sayesinde rehberlik ve psikososyal destek sağlayarak atölyeler, kurslar, eğitimler verilmesini sağlayacağız. Çocuklarımız toplumla kaynaşarak hayata hazırlanacaklar. Ülkemizde bu alanda aktif çalışan derneklerle ortak organizasyonlar düzenleyeceğiz.

ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZE BURS

Sosyal Belediyecilik anlayışımız kapsamında Afşinli olan ve dünyanın veya ülkemizin farklı yerlerinde üniversite eğitimi gören başarılı öğrencilerimize burs verilmesini sağlayacağız. Belediyemiz olarak; Afşinli hayırsever iş insanlarımız ile bir araya gelip başarılı öğrencilerimizi tespit ederek bu kardeşlerimize maddi destek sağlanacaktır. Bu projemiz kapsamında şehir dışında okuyan başarılı öğrencilerimizin Afşin’e olan bağlılıklarını güçlendireceğiz. Aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan bu genç beyinleri ülkemize, bölgemize pozitif katkılarını artırmış olacağız.

HÜYÜKLÜ PARKI: YENİ MESİRE ALANI VE PARK PROJESİ

6 Şubat depremlerinden hem sosyal, hem de psikolojik anlamda etkilenen halkımızın bir an önce normalleşmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda; güney kırsal mahallelerimizden doğa ile iç içe olan Hüyüklü mahallemize park, mesire alanı, çocuk oyun alanlarından oluşan, vatandaşlarımızın doğa içerisinde dinlenebileceği bir yaşam alanını mahalle sakinlerimizin ve tüm Afşinli vatandaşlarımızın kullanımına kazandıracağız. Mesire alanımızda; piknik üniteleri, kamelyalar ve yürüyüş yolları gibi sosyal donatı alanları oluşturulacaktır.

KADIN İSTİHDAM PROJESİ

Kuracağımız tekstil atölyeleriyle kadın istihdamını destekleyerek, kadınlarımızın toplumumuzdaki sosyo-ekonomik konumunu güçlendireceğiz. Semt konaklarımız ve açılacak olan diğer sosyal alanlarımızda kadınlara özel ekonomik hayatta yer edinebilecekleri eğitim faaliyetleri düzenleyecek, bu eğitim ve kurslarla kadının güçlenmesini destekleyeceğiz.