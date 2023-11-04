6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta özellikle sanayi alanında büyük hasar oluştu. Bu kapsamda, sanayi işletmelerini canlandırmak ve katkı sağlamak adına kente birçok yardım desteği yapılırken bu yardımlardan biri de KOSGEB tarafından geldi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nun katılımıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda Deprem sonrası, mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanması destek programı organize edildi.

Programda, projeye ait detaylar verilirken, yararlanma koşulları ve destek tutarları da açıklandı.

BURADA BİR KONUŞMA YAPAN KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu PROJE HAKKINDA DETAYLI BİLGİLER VEREREK KATILIMCILARIN SORULARINI CEVAPLANDIRDI.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Dr. Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, STK Temsilcileri ve çok sayıda işletme sahibi katıldı.



