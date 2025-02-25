KAHRAMANMARAŞ (AA) - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede çok hızlı bir şekilde tekrardan canlanmayı sağladıklarını söyledi.

Kahramanmaraş'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, Dünya Bankası, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) işbirliğinde "Deprem Bölgesinde Kadın Girişimcilere Yönelik Etkili Destek Mekanizmalarının Oluşturulması Semineri" düzenlendi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, programda yaptığı konuşmada, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kadın girişimcilere verilen desteğin önemine işaret etti.

Yaşanan felaketin ardından yaraların sarılması adına başlatılan çalışmaların devam edeceğini anlatan İbrahimcioğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar yaptıklarımız tamam diyeceğimiz işler değil. Süreç devam ediyor. Bugünün en güzel kelimesi sürdürülebilirlik. İşimizin sürdürülebilir hale gelmesi lazım. Kahramanmaraş'ın içerisinde de bölgeyi görme şansımız da oldu. Bir vesileyle daha önce Adıyaman ve Malatya'ya gitme şansımız da olmuştu. Çok hızlı toparlanabildiğimizi gördüm. Bu da bizim aslında ne kadar dayanışma ruhu yüksek, dayanıklı, yılmaz bir ekosisteme sahip toplum olduğumuzu gösteriyor. Çok hızlı bir şekilde tekrar canlanmayı sağladık."

İbrahimcioğlu, kadın girişimcilerin süreç içerisindeki birlik ve beraberliğin pekişmesinde ciddi bir etken olduğunu belirterek, sürece pozitif etki sağlayan kadın girişimcilere teşekkür etti.

Kadın girişimcilerin aldıkları destekleri çok iyi kullandığını aktaran İbrahimcioğlu, bunun şehrin dokusu ve ruhunun yeniden canlanmasına vesile olduğunu ifade etti.

KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu da "asrın felaketi"nde kentte yaklaşık 30 bin esnafın etkilendiğini, kentin yeniden ayağa kalkması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kahramanmaraş'ın sanayi kenti olduğunu anlatan Buluntu, kentin 6 büyük organize sanayi bölgesine ev sahipliği yaptığını bunun yanında 12 bin 500 kişinin istihdam edildiği küçük sanayi sitesinin olduğunu aktardı.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke ve Dünya Bankası Program Lideri Claire Hollweg de deprem bölgesine sağlanan destekler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay ve Malatya'da Canlanma Destek Programı'ndan faydalanan KOBİ'lerin temsilcilerine plaket takdim edildi.

