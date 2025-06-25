6 Şubat 2023 depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Kahramanmaraş’ta, afetzedeler için inşa edilen köy konutları hak sahiplerine teslim ediliyor.

Deprem sonrası çadır ve konteynerlerde zor şartlarda yaşam mücadelesi veren vatandaşlar, tek katlı, bahçeli ve geniş arsalı köy evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

AFAD koordinesinde, TOKİ eliyle yürütülen çalışmalar kapsamında kırsal bölgelerde inşa edilen köy tipi evler, hem depreme dayanıklı yapısıyla hem de geleneksel yaşam biçimine uygun yapısıyla dikkat çekiyor.

Tek katlı olarak inşa edilen evler, geniş bahçeleriyle de kırsal yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sunuyor.