Tokat'ın Zile ilçesinde kaydedilen görüntüler, izleyenleri üzdü.

Zile ilçesine bağlı Şeyhköy köyünde A.A. isimli şahsın, kendisine ait koyuna kötü muamelede bulunduğu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntüde A.A.'nın, koyunun üzerine çıkıp vurduğu görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

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Yapılan incelemeler sonucunda A.A., hayvana eziyet suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.