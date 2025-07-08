Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Tekerek Mahallesi’nde iddiaya göre yaşanan yol verme tartışması, kısa sürede büyüyerek sokak kavgasına dönüştü. Olay, bir kreşin önünde meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, lüks araç sürücüleri arasında yol verme nedeniyle çıkan sözlü tartışma, kısa sürede karşılıklı hakaretlere ve arbedeye dönüştü. Tarafların yakınlarını da çağırmasıyla olay büyürken, bölgeye yaklaşık 10 araçlık bir grup geldi. Kavgada bıçakların da kullanıldığı iddia edildi.

Çocukların yoğun bulunduğu bir bölgede yaşanan kavga mahalle sakinlerini tedirgin etti. Kreş çevresinde olaya tanıklık eden vatandaşlar, “Bu kadar hassas bir noktada böyle bir olay yaşanması kabul edilemez” diyerek tepki gösterdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Olay büyümeden kontrol altına alınırken, her iki grubun da ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.