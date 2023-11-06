EXPO 2023 Rekreasyon alanında düzenlenen etkinliklere Rektör Prof. Dr. Alptekin Yasım, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Prof. Dr. Orhan Doğan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özkarcı, öğretim üyeleri, belediye yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Resim Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı resim sergisi sanatseverlerin ilgisini çekerken, sergi esnasında GSF Resim Bölümü öğrencileri yeteneklerini göstererek Kahramanmaraşlı edebiyatçıların portrelerini tuvale yansıttılar.

Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri ise hocalarının yönetiminde çok güzel bir konsere imza attılar. Protokolün ve vatandaşların beğeniyle izlediği konserde GSF Müzik Bölümü öğrencileri seçtikleri unutulmaz eserleri icra ederek kitap fuarını ziyarete gelenlere müzik ziyafeti sundular.



