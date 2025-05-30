Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğrencileri, dört yıllık emeklerinin ürünü olan eserlerini mezuniyet sergisinde sanatseverlerle buluşturdu. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekleştirilen sergi, yoğun ilgi gördü.

Resim Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Rabia Demir, Doç. Dr. Mehmet Ali Büyükparmaksız ve Dr. Öğr. Üyesi Nazif Gür’ün yürütücülüğünü üstlendiği sergide, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı yaklaşık 60 eser yer aldı. Sanatseverlerin beğenisine sunulan eserler, klasik yağlıboya tabloların yanı sıra kolaj, asamblaj, ready-made ve enstalasyon gibi çağdaş sanat formlarını da kapsadı.

Öğrenciler, kuramsal ve uygulamalı derslerle edindikleri sanatsal birikimi; Resim Atölyesi, Proje Uygulamaları ve Deneysel Atölye dersleriyle özgün ifade biçimlerine dönüştürdü.