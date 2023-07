KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 70/72 350,47 392.195

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 350,19 393.791

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 40/41 339,59 458.792

Anestezi (İÖ) TYT 60/62 337,39 473.636

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 337,24 474.704

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 335 490.136

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 322,29 587.062

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 321,1 596.943

Fizyoterapi TYT 70/72 319,81 607.992

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 318,57 618.752

Optisyenlik TYT 50/52 312 678.679

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 309,31 704.389

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 303,53 763.186

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 302,53 773.583

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 301,56 784.040

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 293,28 875.945

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 285,82 966.196

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40/41 283,46 996.644

Tapu ve Kadastro TYT 60/62 282,73 1.006.074

Aşçılık TYT 50/52 280,37 1.037.292

Adalet TYT 100/103 280,08 1.041.049

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 279,85 1.044.062

Yaşlı Bakımı TYT 70/72 277,06 1.082.148

Elektrik TYT 55/57 273,07 1.138.267

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 272,62 1.144.890

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 40/41 264,93 1.260.304

Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 264,56 1.266.182

Elektrik (İÖ) TYT 40/41 264,53 1.266.567

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 261,67 1.312.175

Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 259,86 1.341.788

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 259,18 1.352.965

Makine TYT 40/41 258,86 1.358.318

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 258,74 1.360.281

Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 60/62 258,33 1.367.112

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 255,95 1.407.574

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70/72 253,77 1.445.231

Mimari Restorasyon TYT 40/41 253,48 1.450.379

Harita ve Kadastro TYT 60/62 252,73 1.463.593

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 252,5 1.467.721

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 252,27 1.471.718

Maliye TYT 70/72 251,63 1.483.168

Sosyal Güvenlik TYT 60/62 251,4 1.487.182

Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 250,78 1.498.578

İşletme Yönetimi TYT 60/62 248,16 1.546.640

Makine (İÖ) TYT 40/41 247,63 1.556.570

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 246,99 1.568.677

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 246,96 1.569.277

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 246,73 1.573.540

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 246,52 1.577.689

Lojistik TYT 60/62 245,14 1.604.226

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 45/47 242,27 1.660.296

İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 242,26 1.660.394

Moda Tasarımı TYT 50/52 241,96 1.666.340

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 40/41 239,56 1.714.528

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 239,2 1.721.910

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 88/91 237,71 1.753.117

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 237,34 1.760.667

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 235,71 1.795.242

Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 51/53 234,55 1.820.182

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 234,3 1.825.523

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 233,8 1.836.343

Pazarlama TYT 60/62 233,56 1.841.683

Kimya Teknolojisi TYT 30/31 233,42 1.844.664

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 233,06 1.852.534

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 232,75 1.859.318

Maliye (İÖ) TYT 60/62 232,45 1.865.880

Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 232,32 1.868.727

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 70/72 231 1.898.234

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 60/62 230,92 1.900.030

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 38/39 229,6 1.930.109

Geleneksel El Sanatları TYT 40/41 229,57 1.930.723

Lojistik (İÖ) TYT 55/57 229,57 1.930.738

Yapı Denetimi TYT 30/31 228,7 1.950.757

Organik Tarım TYT 28/29 227,89 1.969.792

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 226,43 2.004.148

Dış Ticaret TYT 40/41 225,74 2.020.500

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 225,62 2.023.350

Dış Ticaret TYT 30/31 223,95 2.062.973

İşletme Yönetimi TYT 40/41 223,57 2.072.128

Madencilik Teknolojisi TYT 35/36 222,65 2.094.483

Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 45/47 221,69 2.117.805

Yerel Yönetimler TYT 42/44 218,53 2.196.187

Maliye (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 373,04 113.375

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 355,79 158.868

Sosyal Hizmet EA 60/62 295,49 440.645

Tarım Ekonomisi EA 30/31 282,97 536.930

Sağlık Yönetimi EA 70/72 279,53 566.379

Kimya SAY 20/21 275,12 384.236

Spor Yöneticiliği EA 40/41 274,65 610.579

İşletme EA 60/62 260,95 749.817

Tekstil ve Moda Tasarımı EA 30/31 251,77 855.804

Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 251,7 856.680

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 50/52 251,61 857.775

Kamu Yönetimi EA 80/82 246,37 922.944

İktisat EA 60/62 246,13 925.994

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60/62 245,67 931.789

İşletme (İÖ) EA 40/41 240,25 1.002.831

Finans ve Bankacılık EA 40/41 239,28 1.015.785

Arkeoloji EA 30/31 237,83 1.035.762

Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 232,38 1.111.194

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 170/175 489,61 24.576

Diş Hekimliği SAY 70/72 470,37 39.353

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 423,2 81.612

Hemşirelik SAY 80/82 366,53 149.242

Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 357,28 163.530

Hemşirelik SAY 60/62 342,01 190.638

Ebelik SAY 70/72 327,28 221.470

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 317,37 245.045

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 301,13 290.114

Tekstil Mühendisliği SAY 20/9 299,8 294.135

Gıda Mühendisliği SAY 20/3 299,24 295.888

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/50 298,29 298.906

Makine Mühendisliği SAY 25/18 298,28 298.957

İnşaat Mühendisliği SAY 30/7 298,15 299.353

Matematik SAY 40/41 291,85 320.062

Orman Mühendisliği SAY 30/31 284,07 348.010

Bitki Koruma SAY 35/36 274,52 386.896

Biyoloji SAY 30/31 260,56 455.794

Tarla Bitkileri SAY 25/26 252,1 507.081

Bahçe Bitkileri SAY 30/31 250,87 515.146

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25/26 249 528.062

Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 242,52 576.988

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 237,66 618.257

Zootekni SAY 20/21 231,08 680.919