KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023
| ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi taban puanları 2023, KSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Anestezi TYT 70/72 350,47 392.195
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 350,19 393.791
İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 40/41 339,59 458.792
Anestezi (İÖ) TYT 60/62 337,39 473.636
İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 337,24 474.704
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 50/52 335 490.136
İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 322,29 587.062
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 321,1 596.943
Fizyoterapi TYT 70/72 319,81 607.992
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 55/57 318,57 618.752
Optisyenlik TYT 50/52 312 678.679
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 309,31 704.389
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 303,53 763.186
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 302,53 773.583
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 301,56 784.040
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 293,28 875.945
Çocuk Gelişimi TYT 50/52 285,82 966.196
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 40/41 283,46 996.644
Tapu ve Kadastro TYT 60/62 282,73 1.006.074
Aşçılık TYT 50/52 280,37 1.037.292
Adalet TYT 100/103 280,08 1.041.049
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 279,85 1.044.062
Yaşlı Bakımı TYT 70/72 277,06 1.082.148
Elektrik TYT 55/57 273,07 1.138.267
Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon TYT 40/41 272,62 1.144.890
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 40/41 264,93 1.260.304
Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 264,56 1.266.182
Elektrik (İÖ) TYT 40/41 264,53 1.266.567
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 261,67 1.312.175
Elektronik Teknolojisi TYT 50/52 259,86 1.341.788
Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 259,18 1.352.965
Makine TYT 40/41 258,86 1.358.318
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 258,74 1.360.281
Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 60/62 258,33 1.367.112
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 255,95 1.407.574
İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70/72 253,77 1.445.231
Mimari Restorasyon TYT 40/41 253,48 1.450.379
Harita ve Kadastro TYT 60/62 252,73 1.463.593
Gıda Teknolojisi TYT 50/52 252,5 1.467.721
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 252,27 1.471.718
Maliye TYT 70/72 251,63 1.483.168
Sosyal Güvenlik TYT 60/62 251,4 1.487.182
Otomotiv Teknolojisi TYT 50/52 250,78 1.498.578
İşletme Yönetimi TYT 60/62 248,16 1.546.640
Makine (İÖ) TYT 40/41 247,63 1.556.570
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 246,99 1.568.677
Çağrı Merkezi Hizmetleri (Uzaktan Öğretim) TYT 50/52 246,96 1.569.277
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 246,73 1.573.540
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 80/82 246,52 1.577.689
Lojistik TYT 60/62 245,14 1.604.226
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 45/47 242,27 1.660.296
İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 242,26 1.660.394
Moda Tasarımı TYT 50/52 241,96 1.666.340
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 40/41 239,56 1.714.528
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 60/62 239,2 1.721.910
Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 88/91 237,71 1.753.117
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 237,34 1.760.667
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 235,71 1.795.242
Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 51/53 234,55 1.820.182
İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 234,3 1.825.523
İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 60/62 233,8 1.836.343
Pazarlama TYT 60/62 233,56 1.841.683
Kimya Teknolojisi TYT 30/31 233,42 1.844.664
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 233,06 1.852.534
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 232,75 1.859.318
Maliye (İÖ) TYT 60/62 232,45 1.865.880
Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 232,32 1.868.727
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 70/72 231 1.898.234
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 60/62 230,92 1.900.030
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 38/39 229,6 1.930.109
Geleneksel El Sanatları TYT 40/41 229,57 1.930.723
Lojistik (İÖ) TYT 55/57 229,57 1.930.738
Yapı Denetimi TYT 30/31 228,7 1.950.757
Organik Tarım TYT 28/29 227,89 1.969.792
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 226,43 2.004.148
Dış Ticaret TYT 40/41 225,74 2.020.500
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 225,62 2.023.350
Dış Ticaret TYT 30/31 223,95 2.062.973
İşletme Yönetimi TYT 40/41 223,57 2.072.128
Madencilik Teknolojisi TYT 35/36 222,65 2.094.483
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 45/47 221,69 2.117.805
Yerel Yönetimler TYT 42/44 218,53 2.196.187
Maliye (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 373,04 113.375
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 355,79 158.868
Sosyal Hizmet EA 60/62 295,49 440.645
Tarım Ekonomisi EA 30/31 282,97 536.930
Sağlık Yönetimi EA 70/72 279,53 566.379
Kimya SAY 20/21 275,12 384.236
Spor Yöneticiliği EA 40/41 274,65 610.579
İşletme EA 60/62 260,95 749.817
Tekstil ve Moda Tasarımı EA 30/31 251,77 855.804
Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 251,7 856.680
Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 50/52 251,61 857.775
Kamu Yönetimi EA 80/82 246,37 922.944
İktisat EA 60/62 246,13 925.994
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 60/62 245,67 931.789
İşletme (İÖ) EA 40/41 240,25 1.002.831
Finans ve Bankacılık EA 40/41 239,28 1.015.785
Arkeoloji EA 30/31 237,83 1.035.762
Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 232,38 1.111.194
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 170/175 489,61 24.576
Diş Hekimliği SAY 70/72 470,37 39.353
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 423,2 81.612
Hemşirelik SAY 80/82 366,53 149.242
Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 357,28 163.530
Hemşirelik SAY 60/62 342,01 190.638
Ebelik SAY 70/72 327,28 221.470
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 317,37 245.045
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 60/62 301,13 290.114
Tekstil Mühendisliği SAY 20/9 299,8 294.135
Gıda Mühendisliği SAY 20/3 299,24 295.888
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/50 298,29 298.906
Makine Mühendisliği SAY 25/18 298,28 298.957
İnşaat Mühendisliği SAY 30/7 298,15 299.353
Matematik SAY 40/41 291,85 320.062
Orman Mühendisliği SAY 30/31 284,07 348.010
Bitki Koruma SAY 35/36 274,52 386.896
Biyoloji SAY 30/31 260,56 455.794
Tarla Bitkileri SAY 25/26 252,1 507.081
Bahçe Bitkileri SAY 30/31 250,87 515.146
Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25/26 249 528.062
Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 242,52 576.988
Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 237,66 618.257
Zootekni SAY 20/21 231,08 680.919