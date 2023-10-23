Bölgede Akademik Eğitimin Önde Gelen İsimlerinden KSÜ Yüzyılın Afetinin Ardından Yaralarını Sarmaya Devam Ediyor.

Bu Kapsamda Deprem Sonrası Hızlı Bir Toparlanma Sürecine Giren Ksü Bazı Fakülte Ve Bölümlerde Öğrencilerini Yüz yüze Eğitime Alırken Bazılarında İse Halen Uzaktan Eğitime Devam Ediyor.

Kahraman Şehirde Deprem Sonrası Birçok Alanda Olduğu Gibi Öğrencilerin Konakladıkları Yerlerde De Problemlerin Yaşandığını Söyleyen KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım Yasım Elbirliği İle Bunlarından Üstesinden Gelineceğine Dikkat Çekti.

Birçok Alanda Olduğu Gibi Eğitim Alanında Öngörülemeyen Gelişmelerin Yaşanabileceğine Dikkat Çeken Rektör Yasım Kampüs İçerisinde De Birçok Yeniliğinde Yaşanacağını Belirtti.