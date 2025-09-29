Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında şehre gelen öğrencileri sıcak bir karşılama ile ağırladı.

Menüde yer alan eli böğründe, tarhana çorbası ve dünyaca ünlü Maraş dondurması, öğrencilerin damaklarında unutulmaz tatlar bıraktı. Böylece hem şehrin zengin gastronomisi tanıtıldı hem de öğrenciler kente hızlı bir şekilde uyum sağlama fırsatı buldu.

Etkinliğe katılan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, öğrencilere yemek dağıtarak onlarla birlikte sofraya oturdu. Yasım, “Üniversitemize yeni başlayan öğrencilerimizin şehrimizi tanımaları ve kültürümüzü yakından hissetmeleri bizim için çok önemli. Bu etkinlik, hem tanışma hem de kaynaşma açısından güzel bir başlangıç oldu” dedi.