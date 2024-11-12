10 yıldır diyalize giren ve kalp pili olan Elazığlı hastaya yapay damar (Diyaliz Grefti) takılarak yaşam konforu artırıldı.



KSÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, 10 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz hastası olan 68 yaşındaki Edip Öztürk’ün, kolunda riskli boyutta gelişen fistül anevrizması nedeniyle kendilerine başvurduğunu ifade ederek bu tür ameliyatların çok maliyetli olduğu için çok az tıp merkezi tarafından gerçekleştirildiğine dikkat çekti.



Tedavi süreci tamamlanan ve Elazığ’a geri dönecek olan hasta Edip Öztürk, başarılı ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Erdinç Eroğlu’na, Elazığ yöresine ait sekiz köşe şapka hediye etti.

Prof. Dr. Eroğlu da nazik hediyesinden dolayı Öztürk’e, şapkayı başına takarak teşekkür etti.



