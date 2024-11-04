Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nin başarılı idari kadrosundan iki önemli isim, yeni görevlerine atanarak kariyerlerinde büyük bir adım attı. Görev süreleri boyunca sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak adına yaptıkları çalışmalarla dikkat çeken İbrahim Palabıyık ve Halil Karaçalı, bu atamalarıyla şehir ve üniversite genelinde büyük memnuniyet uyandırdı.

İbrahim Palabıyık, gösterdiği üstün performans sonrasında KSÜ Genel Sekreter Vekili olarak atanırken, Halil Karaçalı ise Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı görevine getirildi. Her iki isim, sağlık sektöründe sundukları katkılarla şehirdeki sağlık hizmetlerine önemli bir ivme kazandırdı.

Gösterdikleri Başarılarla Öne Çıktılar

İbrahim Palabıyık ve Halil Karaçalı, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki görev süreleri boyunca hastane idaresinde ve hizmet süreçlerinde önemli düzenlemeler yaparak, hasta memnuniyetini artırmaya yönelik projeler geliştirdiler. Bu başarılardan öne çıkanlardan biri olarak, hastane hizmetlerinin modernizasyonu ve erişilebilirliğinin artırılmasına yönelik çalışmaları şehirde geniş yankı uyandırdı.

Yeni Görevlerinde Yüksek Beklentiler

KSÜ Genel Sekreter Vekili olarak göreve başlayan İbrahim Palabıyık, Yeni görevi kapsamında KSÜ’nün idari ve mali işlerini yönetimine katkı sağlayarak üniversitenin genel koordinasyonunu sağlamada, sağlık ve eğitim alanlarında projeler geliştirmede ve üniversitenin şehirle olan bağlantısını güçlendirmede önemli bir katkılar sunacak.

Halil Karaçalı ise KSÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı olarak, üniversite bünyesindeki öğrenci ve personel için daha etkin sağlık, kültür ve spor hizmetleri sunmayı hedefliyor. Karaçalı’nın bu alandaki dinamizmi, üniversitenin kültürel ve sportif faaliyetlerinde önemli gelişmelere öncülük edeceğine olan inancı artırıyor.

Şehir ve Üniversitede Memnuniyetle Karşılanan Atamalar

Atamalar, Kahramanmaraş sağlık sektörü ve üniversite yönetiminde memnuniyetle karşılandı. Palabıyık ve Karaçalı’nın önceki görevlerinde elde ettikleri başarılar, yeni görevlerinde de aynı başarıyı sürdüreceklerine dair beklentileri artırıyor. Kahramanmaraş’taki bu idari değişikliklerin, hem sağlık hizmetlerinin hem de üniversitedeki kültürel ve sportif etkinliklerin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yeni görevlerine hızlı bir başlangıç yapan Palabıyık ve Karaçalı, Kahramanmaraş ve üniversitenin geleceği adına önemli adımlar atacaklarını ifade ederek, destek olan tüm çalışma arkadaşlarına ve yöneticilere teşekkür ettiler.