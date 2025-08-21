İş insanı Haluk Şerbetçi’nin destekleriyle hayata geçirilen 15 yataklı 3. Basamak Göğüs Yoğun Bakım Ünitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi’nde hizmete açıldı.

Yeni ünite; ileri solunum desteği, ağır seyirli akciğer hastalıkları ve kritik takip gerektiren hastaların tedavisinde önemli bir rol üstlenecek. Bu yatırımla birlikte şehirde sağlık alanında önemli bir eksikliğin giderilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Şehrimizde bu alanda önemli bir açık bulunuyordu. Bu yatırım ile önemli bir adım atıldı. Ancak bu tür yatırımların artarak devam etmesi gerekiyor” dedi.

KSÜ Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Sefa Resim ise yaptığı açıklamada, “Hastanemizin bu tür yatırımlara büyük ihtiyacı var. Destekleriyle bu hizmeti mümkün kılan iş insanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yeni yoğun bakım ünitesinin, hem Kahramanmaraş hem de bölge halkı için kritik sağlık hizmetlerinde büyük katkı sağlaması bekleniyor.