Bu kapsamda üniversiteler daire başkanları, öğretim üyeleri ve personeller öğrenci adaylarına tercih dönemi ile ilgili olarak bilgilendirmelerde bulundu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve İstiklal Üniversitesi’ne bağlı fakülte ve meslek yüksekokulları hakkında da bilgiler verilerek öğrencilerin doğru tercihte bulunmalarının önemi anlatıldı.



KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ve KİÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özgül tercih ve tanıtım standını ziyaret ederek, öğrenci adayları ile bir araya geldi.

Burada bir açıklama yapan rektör Prof. Dr. Niyazi Can bütün öğrenciler Kahramanmaraş’a ve KSÜ’ye davet etti.

KİÜ rektörü Prof. Dr. Sami Özgül de öğrencilerin başarılı bir tercih dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.