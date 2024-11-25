KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen anma programı, protokol üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve davetlilerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’in yanı sıra İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ve çok sayıda kamu kurumu temsilcisi anma programında hazır bulundu.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve kur’an-ı kerim tilaveti ile başladı.

Programın açılış konuşmasını KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım yaptı.

Rektör Yasım, Sütçü İmam’ın Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde oynadığı rolün önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Sütçü İmam, sadece Kahramanmaraş’ın değil, tüm milletimizin gönlünde yer etmiş bir kahramandır. Bizlere emanet ettiği bağımsızlık ruhunu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Bugün burada onun aziz hatırasını anmaktan onur duyuyoruz.”

Anma etkinliği, İl Müftüsü Abdurrahman Kotan’ın yaptığı dualarla son buldu.