Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Diş Hekimliği Öğrencileri Önlük Giyme Töreninde Beyaz Önlüklerini Giydiler.

KSÜ Yunus Emre Kültür Ve Kongre Merkezi Sezai Karakoç Salonunda Gerçekleştirilen Törene Rektör Yardımcıları Dekan Ve Hocaların Yanısıra Öğrenci Ve Veliler Katılım Sağladı.

Gerçekleştirilen Bir Dizi Etkinlik Sonrasında Öğrenciler Beyaz Önlüklerini Giyerek Hatıra Fotoğrafı Çekildiler.

Programa Sonunda Bir Açıklama Yapan KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Nuri Kahveci Üniversite Olarak Alanında Yetkin Hekimler Yetiştirildiğine Dikkat Çekti.