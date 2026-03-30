ÜÇ AKADEMİSYEN GÖREVE GETİRİLDİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen görevlendirmeler kapsamında, üç öğretim üyesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13/a maddesi uyarınca yapılan atamalarda;

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Taş,

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ünsal

ve Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Berk, Rektör Yardımcılığı görevine getirildi.

REKTÖR OKUMUŞ’TAN TEBRİK MESAJI

KSÜ Rektörü İbrahim Taner Okumuş, yeni atanan Rektör Yardımcılarına görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.

Üniversite yönetiminde yapılan bu yeni görevlendirmelerin, akademik ve idari çalışmalara katkı sağlaması bekleniyor.