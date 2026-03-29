Heyet, Ortamahalle’nin kendine özgü mimarisini yansıtan tarihi evleri ve Arnavut kaldırımlı sokaklarını gezerek, bölgenin turizm açısından taşıdığı potansiyeli yerinde değerlendirdi. Kadim geçmişiyle Akçaabat’ın önemli simgelerinden biri olan Ortamahalle’de yürütülen koruma ve yaşatma çalışmaları da incelendi.



Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Ortamahalle’nin sadece tarihi bir alan değil, aynı zamanda şehrin kimliğini yansıtan önemli bir miras olduğunu vurguladı. Ekim, “Ortamahalle, Akçaabat’ımızın hafızasıdır. Bu sokaklarda geçmişimizin izleri, kültürümüzün ruhu var. Tarihi dokumuzu korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.



Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Özdemir, TÜGVA Trabzon İl Temsilcisi Hakan Özgören, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Mustafa Kemal Şahin ve AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Atasoy da katıldı.



Ziyaretin sonunda Başkan Ekim, Mahir Ünal’a teşekkür ederek Akçaabat’ın tarihi ve kültürel değerlerini koruma ve tanıtma çalışmalarının süreceğini ifade etti.