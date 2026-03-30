PETROLDEKİ ARTIŞ PİYASALARI TETİKLEDİ

Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler enerji piyasalarında etkisini göstermeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,5 artışla 115 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Enerji maliyetlerindeki bu yükseliş, küresel piyasalarda enflasyon baskısını artırarak diğer yatırım araçlarını da etkiliyor.

ALTIN YÜKSELİŞ TRENDİNDE

Artan belirsizlik ortamı yatırımcıyı güvenli liman olan altına yönlendiriyor. Altının ons fiyatı haftaya 4 bin 527 dolar seviyesinde başladı.

Uzmanlar, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde altındaki yükselişin sürebileceğine dikkat çekiyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

İç piyasada altın fiyatları şu seviyelerde işlem görüyor:

Gram altın: 6.478 TL

Çeyrek altın: 10.984 TL

Yarım altın: 21.968 TL

Tam altın: 43.938 TL

Cumhuriyet altını: 44.745 TL

Fiyatlardaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde.

DÖVİZ KURLARI YÜKSELİYOR

Döviz piyasasında da yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor:

Dolar: 44,46 TL

Euro: 51,26 TL

Sterlin: 59,35 TL

Kur artışlarının, başta ithalat olmak üzere birçok alanda maliyetleri artırması bekleniyor.

UZMANLARDAN UYARI

Analistler, özellikle enerji piyasalarındaki dalgalanmanın devam etmesi halinde hem altın hem de döviz fiyatlarında oynaklığın sürebileceğini belirtiyor.

Özellikle Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin küresel ekonomi üzerinde belirleyici olabileceği ifade ediliyor.