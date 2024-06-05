Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Öğrenci Topluluğu ve Kahramanmaraş Musiki Derneği iş birliği ile "Türk Musikisi Konseri" düzenlendi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda gerçekleştirilen konsere KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Eşi Fatma Yasım, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve Eşi Mürvet Bakan, Dulkadiroğlu İlçe Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Onikişubat İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri Kahveci, Prof. Dr. Orhan Doğan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Ercan, akademik-idari personel, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Programda, Kahramanmaraş Musiki Derneği hakkında bilgiler verilmesinin ardından 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz solistler Prof. Dr. Lale Efe, Öğretmen Öznur Köse, Öğretmen Asuman Durna Açıkgöz, Fatma Durna, Yılmaz Akçöp, Ercan Başkan, Ahmet Büyükçapar ve Udi Mahir Gönen sevgi, rahmet ve özlemle anıldı.

Neyzen Bahaeddin Bilginer’in şefliğinde ses ve saz sanatçılarının sahneye davet edilmesiyle başlayan konserde Türk musikisinin en seçkin eserleri dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Semazen gösterisinin de yer aldığı konserde sanatseverler, bu özel gecede solistlerin ve koristlerin performanslarıyla adeta bir sanat yolculuğuna çıktı.

Bahaeddin Bilginer’in şefliğinde Türk musikisinin farklı makamlarında türküler ve ilahilerin icra edildiği konser, musikiseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konser sonrası, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Şef Bahaeddin Bilginer’e çiçek takdim etti.