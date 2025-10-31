. “Köklerden Zarafete: Garbi Yeli Koleksiyonu” adıyla düzenlenen defile, KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü işbirliği ile Arslanbey Konağında gerçekleştirildi.

Defilenin kareografisi, KSÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Öğr. Gör. Yasemin Yasa tarafından hazırlandı.

Etkinliğe, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın eşi Fatma Yasım, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nuri Kahveci ve Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı ile eşleri, İl protokolü, vatandaşlar ve sanatseverler katıldı.

Defilede, üniversitenin farklı birimlerinden öğrenciler Buse Ceren Kaplan, Elanur Buse Kılıç, Elif Kandemir, Elzem Özge, Ezgi Şahin, Kübra Gür, Kübra Köse, Hande Akpınar, Mahsun Çiçek, Muhammet Sefa Gök, Müzeyyen Toraman, Sudenur Kılınç, Sıla Nur Acun, Şeyma Nur Demirtaş, Şeza Gür, Yağmur Ezgi Emiroğlu ve Yaren Cömert sahne alarak yaptıkları başarılı sunumlarla büyük beğeni topladı.

Etkinlikte KSÜ Müzik Bölümü öğrencileri de müzik dinletisiyle sahnede yer aldı. Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günsu Yılma Şakalar koordinatörlüğünde gerçekleşen ve kemanda Halil İbrahim Aydınlık, udi Mahmut Kesmegülü, ritim ve sazda Ömer Faruk Akgüç Türk Müziğinden seçme eserlerle Arslanbey Konağı’nın tarihi atmosferinde davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Cumhuriyetimizin 102. yılına özel olarak hazırlanan bu anlamlı etkinlik, sanatı, kültürü ve zarafeti bir araya getirerek büyük takdir topladı.