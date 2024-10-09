Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) paydaşı olduğu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen "2023-2-TR01-KA154-YOU-000168397" numaralı Doğal Afet Yönetimine Genç Bakış isimli projenin "Gençlik Çalıştayı", 04-05-06 Ekim tarihlerinde Pendik Belediyesi Gençlik Kampında gerçekleştirildi.

Çalıştaya KSÜ’yü temsilen Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cihat Korkmaz yönetiminde Dr. Öğr. Üyesi Gönül Yavuz, Arş. Gör. Sacide Tüfekçi ve Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri katıldı.

Çalıştayda 3 Modül ve 3 Atölye çalışmasıyla birlikte Afet yönetiminde yaşanan sorunlar ele alındı. Yapılan atölye çalışmalarında katılımcılar, afetlerde meydana gelen sorunlara çözüm önerilerini sundular.

Katılımcılar tarafından 3 gün boyunca birbirinden farklı sorunlara bulunan çözümler bir araya getirildi ve çalıştayın son günü bu çıktılar analiz edilmek üzere katılımcılardan teslim alındı.

Çalıştayda ayrıca Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi temsilcilerinin yanı sıra proje paydaşlarından İHH İnsani Yardım Vakfı, Afet Gönüllüleri Derneği ve İlk Sen Ol Gençlik Hareketi Derneği temsilcileri de sunumları ile çalıştaya katkıda bulundu.