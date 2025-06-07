Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa sürede büyük ilgi gördü.İddaalara göre; görüntülerde, iki genç kadının bir kuaföre dip boyası yaptırmak için gittikleri, fiyat sormadan işlem yaptırdıkları ve işlem sırasında fiyatın 3 bin TL olduğunu öğrenince kuaförden saçları boyalı bir şekilde kaçtıkları anlatılıyor.

“Bahçeye Çıkacağız Dedik, Kaçtık!”

Söz konusu videoda kadınlar, yaşadıkları olayı şu sözlerle anlatıyor:

"Arkadaşlar biz bir halt ettik. Biz bir kuaföre gittik dip boyası için. Fiyat sormadan oturduk. Dip boyası 3 bin TL'ymiş. Bahçeye çıkacağız dedik. Kaçtık biz. Allah'ım sen günah yazma ezan okunuyor ama. Bir dip boyasına da 3 bin TL veremezdim kusura bakmasınlar. Fakiriz ama salak değiliz yani. Şu an rezil rüsva durumdayız."

Saçları tamamen boyanmış halde kuaförden ayrılan kadınlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan video gündem oldu.

Sosyal Medya İkiye Bölündü: “Kuaför Haklı” diyen de var, “3 Bin TL Ne?” diyen de!

Videonun ardından sosyal medyada tartışmalar alevlendi. Kullanıcılar ikiye bölündü.

Bir kullanıcı, “Tüm işlemi yaptırmışsınız zaten, sadece yıkaması kalmış” yorumunu yaptı.

Bir diğer kullanıcı ise, “O kuaför haram etmiştir, o sizden çıkar” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kuaförde Dip Boyası Fiyatı Sosyal Medyada Tartışma Yarattı

Kuaför fiyatlarının yükselmesiyle birlikte sosyal medyada sıkça benzer videoların yayıldığı görülüyor. 3 bin TL’lik dip boya işlemi sonrası yaşanan bu olay, hem kuaför sektöründeki fiyatları hem de müşteri-kurum ilişkisini bir kez daha gündeme taşıdı.