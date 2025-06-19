İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir şiddet olayı yaşandı. Küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olan acımasız baba, güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası gözaltına alındı. Zanlının 51 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Olay, apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla gündeme geldi. Görüntülerde, Turgay T. isimli şahsın küçük kızına tekme attığı ve çocuğun merdivenlerden düştüğü anlar yer aldı. Kamuoyunda infial yaratan görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

51 Suç Kaydı, 8 Çocuk

Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen Turgay T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, hırsızlık ve yağma gibi suçlar da dahil olmak üzere toplam 51 suç kaydı bulunduğu belirlendi. Ayrıca Turgay T.’nin 8 çocuğu olduğu öğrenildi.

Şiddet Kamerada, Tepkiler Çığ Gibi

Apartman güvenlik kamerasına yansıyan dehşet verici görüntülerde, küçük çocuğun babası tarafından darbedildiği ve ardından merdivenlerden düştüğü net şekilde görülüyor. Olay sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok kullanıcı zanlının en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Soruşturma Devam Ediyor

Polis ekiplerinin konuyla ilgili geniş çaplı soruşturması sürüyor. Turgay T.’nin ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi. Yetkililer, çocukların güvenliğinin sağlanması için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da devreye girdiğini açıkladı.