Kahramanmaraş’ta Küçük Sanayi Sitesi’nin üst kısmında çıkan atık yangını, paniğe yol açtı. Sanayi bölgesinden yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının çıktığı alana kısa sürede ulaşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, hızlı ve koordineli bir müdahaleyle alevleri kontrol altına aldı.

Yapılan soğutma çalışmaları sayesinde yangının çevredeki iş yerlerine ve malzemelere sıçraması engellendi.