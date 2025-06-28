Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Küçüksır Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına 3 helikopter, 4 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve 75 personelle müdahale edildi.

Yıllar içinde aldığı makina ve ekipman desteğiyle üretim kapasitesini yükseltti
Yıllar içinde aldığı makina ve ekipman desteğiyle üretim kapasitesini yükseltti
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Ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış sebebini belirlemek için de inceleme başlatıldı.