Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Küçüksır Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Yangına 3 helikopter, 4 su tankı, 6 ilk müdahale aracı, 8 arazöz ve 75 personelle müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık 8 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.
Ekipler bölgede soğutma çalışması yaparken, yangının çıkış sebebini belirlemek için de inceleme başlatıldı.