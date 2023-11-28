Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmalar sürerken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde hayata geçirilen Kentsel Tasarım Projesi de hızla yükseliyor. Şehir merkezinde 5 farklı noktada şantiyeler kurulurken Azerbaycan Devleti tarafından Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde yapımına başlanan Azerbaycan Mahallesi’nde çalışmalar ilerliyor. Konut, iş yeri, okul, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla 2 binin üzerinde bağımsız bölümün inşa edileceği 60 dönümlük alan içerisinde kalan Kültür Park’ın yıkımına başlandı. Alandaki tesisin yerinde konut ve iş yerleri yükselecek. Proje kapsamında farklı bir noktaya yeni nesil kültür merkezi de kazandırılacak.