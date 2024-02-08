Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Ekinözü ilçesini ziyaret ederek turizm potansiyelini değerlendirdi. Yazgı'nın ziyareti sırasında MHP Kahramanmraş Milletvekili Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora, Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Cumhur İttifakı MHP Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin ve Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı da Katılım sağladı. Ziyarette Aksu Habere konuşan Yazgı, Yatırımlarımızın doğru bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayarak yöre halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini kaydetti.

MHP Milletvekili Zuhal Karakoç Dora, ziyaret sırasında ilçenin turizm potansiyeline verdiği önemi vurgulayarak, Şifa Deposu'nun turizme kazandırılması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel ise, İçmeler ile ilgili ne gibi çalışmalar yapabiliriz diyerek incelemelerde bulunmak amacı ile buradaydık ifadelerini kullandı.

Ekinözü'nün turizmdeki potansiyelini artırmak için projeler geliştireceklerini ve Şifa Deposu'nun turizme kazandırılması konusunda ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Cumhur İttifakı MHP Ekinözü Belediye Başkan Adayı Harun Şahin, ilçenin turizmdeki gelişimini destekleyeceklerini belirterek, Şifa Deposu'nun turizme kazandırılmasıyla ilgili çalışmalara aktif olarak katılacaklarını söyledi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Narlı da, Ekinözü'nün turizm potansiyelini artırmak için yapılan çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti. Ziyaretlerin ardından, Ekinözü'nün turizm potansiyelini artırmak ve bölgeyi daha da tanıtmak için yapılan çalışmaların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.