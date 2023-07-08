Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Tarafından Onikişubat İlçesi Hürriyet Mahallesi’nde İnşa Edilen Kuzey Park Geçici Esnaf Çarşısı’nın Kura Çekim Töreni Gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün Katılımıyla Kuzey Park Geçici Çarşı’da Gerçekleştirilen Kura Çekimiyle Toplamda 20 Geçici İş Yeri Esnaflara Teslim Edildi.
Kura Çekimi Programında Konuşan Başkan Hayrettin Güngör, Şehir Genelinde Planlanan 4 Bin 55 Geçici İş Yerinin 3 Bin 615 Adedi Teslim Edildi. Hedefimizi Gerçekleştirme Oranımız Yüzde 89 İfadelerine Yer Verdi.