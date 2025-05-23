Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2025 Kurban Bayramı tatiline ilişkin detayları paylaştı. Kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bu açıklamaya göre, bayram tatili 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra başlayacak.

Kurban Bayramı Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Altun’un açıklamasına göre; Kurban Bayramı tatili, 5 Haziran 2025 Perşembe günü (Arefe) öğleden sonra başlayacak. Bu tarihten itibaren kamu çalışanları idari izinli sayılacak.

Bayram Tatili Kaç Gün Sürecek?

Kamu çalışanları için tatil süreci, 5 Haziran Perşembe öğleden sonra başlayacak ve 6 Haziran Cuma günü tam gün idari izin kapsamında devam edecek. Ardından 7-8-9 Haziran tarihlerinde bayram günleri kutlanacak. Bu kapsamda, kamuda ilk mesai günü 10 Haziran Salı olacak.

Bu bilgiler doğrultusunda kamu çalışanları için bayram tatili toplamda 5,5 gün sürecek.

Resmî Açıklama:

Fahrettin Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.”

Bayramda Yola Çıkacak Vatandaşlara Uyarı

Altun ayrıca paylaşımında bayram yolculuklarına dikkat çekerek şu temennide bulundu:

“Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.” Serbest bırakılan 10 Filistinli esir Gazze’ye ulaştı İçeriği Görüntüle

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