Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın ikinci gününde canlı hayvan borsasında sessizlik hakimdi. Bayramın ilk gününde yoğun bir hareketlilik yaşayan besiciler, ikinci gün aynı canlılığı göremedi. Bayram alışverişinin ilk gününde hızlı bir satış temposu yaşayan üreticiler, ikinci gün bu hareketliliği sürdüremedi ve pek çok hayvan ellerinde kaldı.

Canlı hayvan borsasında yaşanan bu durgunluk, fiyatlara da yansıdı. İlk gün yüksek fiyatlardan satılan kurbanlıklar, ikinci gün ciddi manada fiyat düşüşleriyle karşılaştı. Bu durum, besicilerin bekledikleri satışları gerçekleştirememelerine neden oldu. Ekonomik olarak zor durumda kalan üreticiler, hayal kırıklığına uğradı.

Bayramın ikinci günündeki bu durgunluk, bölgedeki canlı hayvan ticaretine olumsuz yansıdı. Üreticiler, bayram süresince ellerindeki hayvanları satabilmek için fiyatlarda indirime gitmek zorunda kaldı. Ancak bu indirimler dahi beklenen satışları sağlamadı.

Besiciler, bu yılki Kurban Bayramı'nda umdukları kazancı elde edememekten dolayı üzüntü yaşarken, gelecek yıllar için de endişelerini dile getirdiler. Canlı hayvan borsasında yaşanan bu sessizlik, bölgenin ekonomik dinamiklerine de olumsuz etki yaptı. Bayram alışverişinin ilk gününden sonraki durgunluk, hem besicileri hem de bölgedeki ticari hareketliliği olumsuz etkiledi.