Aralık ayının ortalarından itibaren altın fiyatlarında yön yukarı döndü.

Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası piyasalarda olumlu hava dikkat çekiyor.

Faiz artırımlarında sona gelindiğini fiyatlayan piyasalarda 2024 yılının Mart ve Mayıs aylarında ise faiz indirimi bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta Fed yetkililerinden faiz indiriminde aceleci davranılmaması gerektiğine ilişkin mesajlar gelse de bu piyasalardaki olumlu havayı değiştirmedi. Ons altın ve gram altında sert yükselişler gözlendi.

Noel nedeniyle bugün Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde piyasalar kapalı olacak. Piyasaların kapalı olması nedeniyle bugün özellikle ons altında sert hareketler beklenmiyor.

Haftanın ilk işlem gününe 2053 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda yatay hareket ederek açılış seviyesinden işlem görüyor.

Pazartesi gününe 1929 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yatay seyrederek 1927 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1901 lira, en yüksek ise 1935 lira seviyeleri test edildi.