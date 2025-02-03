Depremin simgelerinden biri haline gelen Fatma, yapılan resmi işlemler sonrası amcası Muhammed Abid’e teslim edildi. Bir süre Şanlıurfa’da kaldıktan sonra Kahramanmaraş’a dönen Abid, yeğeninin ailesinden kalan bir emanet olduğunu belirtti. İkinci yaşına giren minik Fatma, kuzenleriyle oyun oynayarak hayata tutunuyor.

Fatma'yı çok sevdiğini ve çocuklarından ayırt etmediğini anlatan Abid, şöyle konuştu:

"Fatma zaten benim çocuğum gibi. Benim büyük oğlum, 'Benim kardeşim onu kimseye vermeyeceğiz, bizimle kalacak' diyor. Fatma bizim kırmızı çizgimiz hatta iki kırmızı çizgimiz. Çok şükür. Ona hiç kimse yaklaşmayacak, üzmeyecek, hep mutlu olacak inşallah. Fatma çok oynuyor zaten bizim çocuklarla. İyice alıştı. Hiç kimseye vermeyeceğiz bizimle yaşayacak inşallah. Fatma haricinde iki oğlum, bir kızım var, hiçbirini diğerinden ayırmıyorum. Üç çocuk benim var Fatma geldi dördüncü oldu, hiç ayrılmayacağız inşallah."