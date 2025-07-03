Sanat dünyası, ünlü oyuncu Şekip Taşpınar’ın vefatıyla yasa boğuldu. “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde canlandırdığı “Cevat Akarsu” (Kibritçi Cevat) karakteriyle tanınan Taşpınar, 56 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi menajeri Temmuz Karikutal sosyal medya hesabından duyurdu.

Menajerinden Duygusal Veda

Temmuz Karikutal, sosyal medya paylaşımında, “Menajerliğini yaptığım değerli oyuncu Şekip Taşpınar’ı sabah saatlerinde kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Çok şey paylaştık, mekanın cennet olsun ağabey.” ifadelerini kullandı.

Kariyeri ve Sağlık Durumu

Şekip Taşpınar, 2009 yılında “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisindeki “Cevat Akarsu” rolüyle geniş kitlelerce tanındı. Ayrıca “Beyaz Gelincik” ve “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” gibi önemli yapımlarda da rol aldı.

2023 yılında sahte içkiden zehirlenerek entübe edilen oyuncu, uzun süren tedavi sürecine rağmen hayata tutunamadı.

Yakınları, sevenleri ve sanat camiası, Şekip Taşpınar’ın vefatıyla derin üzüntü yaşadı.