Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KSÜ Açık Sahne Topluluğu ve Açık Sahne Sanat Akademisi iş birliğiyle Çanakkale Zaferi’nin 110. yılı anısına özel bir Türk Halk Müziği konseri düzenledi. Kurtuluş Türküleri “Çanakkale" temalı konser, büyük bir ilgiyle karşılandı.

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’ın eşi Fatma Yasım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, Onikişubat Belediye Başkan Vekili Cuma Tekinşen’in yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser, Çanakkale ruhunu yansıtan ezgilerle dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Kurtuluş mücadelesinin ve Çanakkale Zaferi’nin destansı hikâyesini anlatan türküler, izleyicilere tarihi bir yolculuk yaşattı.