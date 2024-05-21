Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı kırsal mahallesi Kurucuova'da geleneksel hale getirilen bahar şenliklerinin bu yıl 3. düzenlendi.

Mahalle sakinleri ve davetliler büyük bir coşku ile baharın gelişini kutladı.

Şenlikte yapılan etkinliklerle birlikte katılımcılar gönüllerince eğlenerek unutamayacakları bir gün geçirdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen bahar şenlikleri mahalle halkının bir araya gelerek sosyal etkileşimlerini artırmalarına katkı sağladı.

Kurucuova Mahalle Muhtarı Zekeriya Bayır aksu habere yaptığı açıklamada şenliklerin bayram havasında geçtiğini ifade etti.