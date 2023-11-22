Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Kütüphane Söyleşileri okurlarla buluşmaya devam ediyor.

Etkinlik takvimi kapsamında; Şair – Yazar Duran Boz, Tiyatro Yönetmeni – Yazar Salman Kapanoğlu, Şair – Yazar İnci Okumuş ve Eğitimci – Yazar Hacı Parlak edebiyatseverlerle bir araya geldi.

Duran Boz, Gülsüm Hanım Gümüşer Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide ‘Okuma Kültürü’ konusunu ele alırken; Salman Kapanoğlu, Şehit Çolak Durdu Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte ‘Kitap Okumanın Hayatımızdaki Yeri ve Davranışlarımıza Tesiri’ konusunu işledi. Şehit Ömer Halisdemir Halk Kütüphanesi’nde okurlarıyla buluşan Hacı Parlak, gençliğin sorunları ve çözüm önerilerine değindi.

İnci Okumuş ise Süleyman Çelebi Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen söyleşide, ‘Kudüs İçin Ebabil Olmak’ konusuna ışık tuttu. Söyleşilerin çok verimli geçtiğini ve kişisel gelişimlerine önemli katkı sağladığını belirten edebiyatseverler, Büyükşehir Belediyesi ile şair ve yazarlara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1 Aralık tarihine kadar devam edecek Kütüphane Söyleşileri etkinlik takvimine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2023/11/17/kutuphane-soylesileri-etkinlik-takvimi internet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.