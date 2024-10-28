Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin okur, yazar ve alanın da uzman isimleri bir araya getirdiği Kütüphane Söyleşileri, her hafta düzenli olarak vatandaşlar ile buluşmaya devam ediyor. Vatandaşların büyük bir ilgiyle takip etiği Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Mürüvvet Alparslan Nazlı olacak. 30 Ekim Çarşamba günü Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştirilecek söyleşide Nazlı, “ Gastronomide Kültürel Yemeklerin Önemi” konusunu ele alacak. Saat 14.00’da başlayacak söyleşiye tüm Gastronomi alanına merak ve ilgi duyan vatandaşlar davet edilirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şehrin şair, yazar ve alanında uzman kişilerin katılımıyla düzenlenen Kütüphane Söyleşileri’nin düzenli periyotlarla okurlarla buluşmaya devam edeceği belirtildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu