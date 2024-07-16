Büyükşehir Belediyesinin Kütüphane Söyleşileri’nde bu hafta Araştırmacı – Yazar Ali Avgın okurlarla buluşacak. 18 Temmuz Perşembe günü NFK Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek söyleşi saat 14.00’da başlayacak.

Şiir ve edebiyatın başkentinde kültür sanat faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, okur – yazar buluşmalarına da devam ediyor. Edebiyatseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kütüphane Söyleşileri’nin bu haftaki konuğu Araştırmacı – Yazar Ali Avgın olacak. 18 Temmuz Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek söyleşide Avgın, “Maraş’ın Romanı Yazıldı Mı?” konusunu ele alacak. Saat 14.00’da başlayacak programa tüm edebiyatseverler davet edilirken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, okur ve yazarları bir araya getiren Kütüphane Söyleşileri’nin düzenli olarak edebiyatseverlerle buluşmaya devam edeceği belirtildi.