Yaşanan Depremden Sonra İlk Kütüphanesini Üngüt İlköğretim Okuluna Kazandırırken Burada Deprem Şehitleri Olan Ve Kahramanmaraş Adliyesi Personeli Ökkeş Çayırcı’nın Ailesi Hasan Hatice Ve Sudenaz Çayırcı’nın Adını Verdi.

Kitapların Toplanmasında Büyük Bir Çaba Sarfeden Ve Bu Kapsamda Kampanyalar Düzenleyen Kahramanmaraş Adliyesi Proje Koordinatörü Naile Alevci Kütüphanelerine İlk Kez Deprem Şehitlerinin Adını Verdiklerini Söyledi.

Cumhuriyet Savcısı Fatma Eroğlu Koyuncu Depremde Hayatını Kaybedenlere Allahtan Rahmet Ailelerine İse Sabırlar Diledi.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen İse Emeği Geçenlere Teşekkürlerini İletti.

Ökkeş Çayırcı’da Depremde Hayatını Kaybeden Ailelerinin İsimlerinin Kütüphaneye Verilmesinden Duyduğu Memnuniyeti Dile Getirerek Herkese Teşekkürlerini İletti.

